De Roque a Neymar: Janela de transferÃªncias de 2025 bate recorde histÃ³rico de investimentos

A janela de transferências de 2025 no futebol brasileiro foi marcada por um investimento nunca visto antes no país.

Com a soma total das contratações atingindo impressionantes R$ 1,739 bilhão, os clubes da Série A bateram um recorde histórico, refletindo o crescente poder econômico de algumas equipes.

O valor é o maior já registrado para uma única janela de transferências no Brasil e ultrapassa qualquer outro montante registrado desde a implementação das janelas pela CBF, em 2022.

Entre os clubes que mais investiram, Palmeiras e Botafogo se destacam. Juntos, as duas equipes gastaram mais de R$ 800 milhões, ou seja, 46% do valor total das contratações da janela. O Palmeiras, que amargou uma temporada sem títulos em 2024, se lançou no mercado com um foco claro: reforçar o time para a temporada de 2025.

O clube paulista foi o que mais gastou, desembolsando R$ 417 milhões para contratar seis novos atletas, incluindo a maior transação entre clubes brasileiros da história: a compra de Vitor Roque por mais de R$ 150 milhões. O atacante, vindo da Espanha, superou o valor pago por Thiago Almada, até então a maior aquisição do futebol brasileiro.

Além de Vitor Roque, o Palmeiras também investiu 18 milhões de euros na vinda de Paulinho do Red Bull Bragantino, o que consolidou o Verdão como o time mais ativo na janela. As aquisições refletem a busca do clube por retomar sua competitividade após um ano sem títulos.

O Botafogo, por sua vez, não ficou atrás. Sob o comando de John Textor, o clube carioca gastou mais de R$ 380 milhões em contratações, com destaque para o meia uruguaio Santiago Rodríguez, que custou 15 milhões de dólares.

Além dele, o Glorioso trouxe nomes como Artur, Elias Manoel e o goleiro Léo Linck, para repor as saídas de figuras importantes como Thiago Almada e Tiquinho Soares.

O Atlético-MG, que perdeu Paulinho para o Palmeiras, usou a receita obtida com a venda para reforçar o time. Com um gasto de R$ 150 milhões, o Galo contratou oito jogadores, sendo a principal aquisição a do atacante Júnior Santos do Botafogo, por 8 milhões de dólares.

No litoral paulista, o Santos fez um dos movimentos mais impactantes da janela ao repatriar Neymar, que chegou sem custos de transferência após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Além do craque, o clube trouxe o atacante Rollheiser do Benfica por 11 milhões de euros, além de reforços como Gabriel Veron e Zé Rafael.

No Nordeste, os times também movimentaram o mercado. O Ceará, que retorna à Série A, foi o clube que mais contratou: 17 jogadores, com destaque para o atacante Pedro Raul e o meia Rômulo.

O Vitória, recém-promovido, se reforçou com 16 contratações para a disputa da Sul-Americana, incluindo Wellington Rato e Lucas Braga. O Sport, por sua vez, gastou cerca de R$ 57 milhões em 15 contratações, destacando-se por ter o maior número de jogadores estrangeiros em sua história.

Por outro lado, Corinthians e Flamengo foram mais comedidos na janela de transferências. O Timão foi o time que menos contratou na Série A, com a chegada do lateral Fabrizio Angileri e a compra do zagueiro Cacá, por 4 milhões de dólares.

O Flamengo, por sua vez, fez contratações mais pontuais, com a chegada do atacante Juninho, por 5 milhões de euros, e do zagueiro Danilo, que veio da Juventus sem custos, após a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro.

Próximas janelas de transferências

Ainda há tempo para novas movimentações no mercado. Em março, uma janela nacional será aberta exclusivamente para jogadores que disputaram campeonatos estaduais, enquanto em junho, por conta do Mundial de Clubes, uma janela excepcional permitirá que clubes de todo o Brasil se reforcem, independentemente de sua participação no torneio.

Em julho, a segunda janela de transferências da CBF será aberta, permitindo novas aquisições até setembro.

