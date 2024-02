Decisão de título: Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje no Mineirão

Palmeiras e São Paulo disputam neste domingo (4) o título da Supercopa do Brasil. A partida, que será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, começa às 15h (Horário de MS) e tem transmissão na TV aberta, na TV Globo.

Esta será a primeira decisão nacional entre os clubes na história. Para o técnico alviverde Abel Ferreira, será também a oportunidade de igualar Oswaldo Brandão como o treinador com mais títulos pelo Verdão.

Já do lado do São Paulo, Thiago Carpini, que chegou ao clube no início desta temporada, busca o primeiro título de sua carreira.

Mudança de nome - a Supercopa do Brasil passou por uma mudança de nome: Pelé será homenageado pela CBF, e a competição agora se torna a Supercopa Rei.

A homenagem ao Rei faz parte do plano da CBF de preservar a memória do futebol brasileiro. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após o período de um mês internado para tratar de um câncer de cólon.

