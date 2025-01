Dourados é eliminado da Copinha após derrota para Vila Nova

O Dourados, de Mato Grosso do Sul, deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (7), ao ser derrotado pelo Vila Nova-GO por 2 a 0, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.

Com duas derrotas em dois jogos, a equipe sul-mato-grossense não tem mais chances de classificação para a próxima fase da competição.

O Vila Nova abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Gustavo Pajé aproveitou um erro defensivo do Dourados e, com um chute de canhota, balançou as redes.

No segundo tempo, o time goiano ampliou a vantagem. Após uma cobrança de escanteio, Leo Gama subiu sozinho e cabeceou para o gol, sem dar chances ao goleiro douradense.

Esta foi a primeira participação do Dourados AC na Copa São Paulo, conquistada após o vice-campeonato do Sub-20 sul-mato-grossense em 2024.

Apesar da eliminação precoce, a equipe volta a campo na sexta-feira (10) para enfrentar o Falcon, atual líder do grupo, cumprindo o cronograma da fase de grupos.

