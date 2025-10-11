Eduarda Bezerra conquista título Wellness do Olympia 2025

A brasileira Eduarda Bezerra conquistou o título da categoria Wellness do Olympia 2025, realizado nesta sexta-feira (10) em Las Vegas (EUA).

Em sua segunda participação no torneio, a atleta alcançou o topo do fisiculturismo mundial e manteve a sequência de domínio brasileiro na categoria, agora com cinco títulos consecutivos desde a estreia da divisão no evento.

A campeã de 2024, Isa Nunes, ficou com a segunda colocação, enquanto Elisa Alcantara, da República Dominicana, completou o pódio em terceiro.

Rayane Fogal terminou em quarto lugar, e Leonida Ciobu, da Moldávia, ficou em quinto. As brasileiras Valquiria Lopes, Raeli Dias, Camile Luz e Daniele Mendonça também marcaram presença entre as finalistas, reforçando a força nacional na disputa.

Durante a fase de apresentações individuais, Eduarda impressionou os jurados com equilíbrio, estética e performance técnica, garantindo a medalha de ouro e o posto de Ms. Olympia Wellness 2025. Após o resultado, a atleta celebrou emocionada a conquista.

“Eu estou em estado de choque. Trabalhei muito para receber esse título, mas a gente nunca está preparada para algo tão incrível. Essa medalha representa o amor pelo esporte, a minha dedicação e a força da minha família. Estou muito feliz em representar essa categoria com muito amor e carinho no meu segundo ano”, afirmou Eduarda.

Com o triunfo de Eduarda Bezerra, o Brasil segue invicto na história da Wellness no Olympia. Francielle Mattos venceu as edições de 2021, 2022 e 2023, enquanto Isa Nunes conquistou o título em 2024.



