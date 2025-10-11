Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Eduarda Bezerra conquista título Wellness do Olympia 2025

Em Las Vegas, atleta vence Isa Nunes e garante o quinto título consecutivo do Brasil

11 outubro 2025 - 11h34Carla Andréa
Eduarda Bezerra conquista um título no Mr. Olympia pela primeira vezEduarda Bezerra conquista um título no Mr. Olympia pela primeira vez   (Instagram / @eduardabeezerra)

A brasileira Eduarda Bezerra conquistou o título da categoria Wellness do Olympia 2025, realizado nesta sexta-feira (10) em Las Vegas (EUA).

Em sua segunda participação no torneio, a atleta alcançou o topo do fisiculturismo mundial e manteve a sequência de domínio brasileiro na categoria, agora com cinco títulos consecutivos desde a estreia da divisão no evento.

A campeã de 2024, Isa Nunes, ficou com a segunda colocação, enquanto Elisa Alcantara, da República Dominicana, completou o pódio em terceiro.

Rayane Fogal terminou em quarto lugar, e Leonida Ciobu, da Moldávia, ficou em quinto. As brasileiras Valquiria Lopes, Raeli Dias, Camile Luz e Daniele Mendonça também marcaram presença entre as finalistas, reforçando a força nacional na disputa.

Durante a fase de apresentações individuais, Eduarda impressionou os jurados com equilíbrio, estética e performance técnica, garantindo a medalha de ouro e o posto de Ms. Olympia Wellness 2025. Após o resultado, a atleta celebrou emocionada a conquista.

“Eu estou em estado de choque. Trabalhei muito para receber esse título, mas a gente nunca está preparada para algo tão incrível. Essa medalha representa o amor pelo esporte, a minha dedicação e a força da minha família. Estou muito feliz em representar essa categoria com muito amor e carinho no meu segundo ano”, afirmou Eduarda.

Com o triunfo de Eduarda Bezerra, o Brasil segue invicto na história da Wellness no Olympia. Francielle Mattos venceu as edições de 2021, 2022 e 2023, enquanto Isa Nunes conquistou o título em 2024. 
 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos
Esportes
Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos
Estádio Olho do Furacão em 2025
Esportes
Estadual Feminino 2025 começa neste fim de semana com cinco equipes; confira
Trio de ataque marcou os gols da partida
Esportes
Imprensa estrangeira exalta atuação de trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.
Jogos acontecerão no Ginásio Guanandizão
Esportes
SAIU! Veja os ganhadores dos 10 pares de ingressos para a Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Série B do Sul-Mato-Grossense chega à 7ª rodada com Bataguassu e CRA na liderança
Esportes
Série B do Sul-Mato-Grossense chega à 7ª rodada com Bataguassu e CRA na liderança
Maria Fernanda foi para o lugar mais alto do pódio
Esportes
Sul-mato-grossense é ouro no tênis de mesa nos Jogos Escolares Brasileiros
Trio de ataque marcou os gols da partida
Esportes
Brasil atropela Coreia do Sul em amistoso com brilho de Estêvão e Rodrygo
Falcão abrilhantará mais um evento em Campo Grande
Esportes
Falcão volta a Campo Grande na companhia de Adonias para jogo especial no Guanandizão
Largada da Corrida do Pantanal em 2024
Esportes
Corrida do Pantanal 2025 terá largadas em ondas e divisão por cores
Brasil é campeão da Liga Evolução sub-15, o Sul-Americano da categoria
Esportes
Bruninho Samudio brilha e Brasil conquista Liga Evolução Sub-15

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado