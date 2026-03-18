Em jogo com três expulsões, Bataguassu goleia Naviraiense e vai à final do Estadual

O Bataguassu fez história nesta edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao reverter o placar do primeiro jogo da semifinal e golear o Naviraiense por 4 a 0, com direito a três gols de Alex Choco, na noite desta quarta-feira, dia 18, em Naviraí.

No jogo de ida, o clube chegou a perder por 2 a 1. Mas com o amplo resultado, o time garantiu o direito de disputar sua primeira final da história e vai em busca de um feito inédito.

O primeiro gol de Alex choco saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, o que garantia o empate no agregado. Mas aos 19 minutos, o atacante fez mais um gol e abriu vantagem no placar.

Aos 38 minutos foi a vez de Breno Chaves marcar o terceiro gol. No segundo tempo, houve uma confusão envolvendo alguns jogadores e dois foram expulsos - um de cada lado. Mas no final da partida, mais um atleta do Naviraiense foi expulso, deixando com 9 em campo.

E para fechar o placar, Alex Choco marcou novamente aos 44 minutos, seu terceiro gol no jogo, e bateu o martelo para a classificação do Bataguassu.

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