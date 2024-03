Espanha, Marrocos e Portugal apresentam candidatura conjunta para a Copa de 2030

Nesta terça-feira (19), na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Espanha, Marrocos e Portugal apresentaram a candidatura conjunta para sediarem a Copa do Mundo de 2030. O coordenador da proposta, Antônio Laranjo, indicou que a final será no país campeão da competição em 2010, ou no país africano, caso a campanha tenha êxito.

Durante o evento que aconteceu em Lisboa, foi apresentado a identidade visual da Copa de 2030, e o lema “Yalla Vamos 2030”, que une uma palavra árabe e outra espanhola. A apresentação destacou os pontos dos três países para sediarem o torneio, como a infraestrutura futebolística, curto deslocamento entre os países, e a paixão pelo futebol.

Vale ressaltar que em 2030, a Copa do Mundo completará 100 anos, e por isso a abertura será em Montevidéu, no Uruguai, em homenagem à primeira edição, e os jogos da primeira rodada da fase de grupos na Argentina e no Paraguai.

O próximo passo da candidatura conjunta é a apresentação formal da campanha, que acontecerá em julho deste ano. A decisão final sobre quem sediará a Copa do Mundo de 2030 será anunciada no final de 2024.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também