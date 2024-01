Estadual 2024: MPMS libera três estádios para partidas com presença de público

Após a entrega dos laudos exigidos, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) liberou três estádios do Estado para a realização de jogos com a presença de público: o Arthur Marinho, em Corumbá, o Laertão, em Costa Rica, e o Noroeste, em Aquidauana.

No começo da última semana, o André Borges, em Coxim, era o único estádio com a documentação correta e, dessa forma, com aval do MPMS para fazer jogos com público. Depois, no dia 19 de janeiro, faltando dois dias para a rodada de abertura, três estádios foram liberados.

Em Campo Grande, o Jacques da Luz, foi liberado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, com limite máximo de 3,5 mil torcedores. Além do Saraivão, em Ivinhema, e o Douradão, em Dourados.

Mesmo liberado na 1ª rodada, o Douradão precisa apresentar novos documentos exigidos pelo MPMS, para voltar a sediar jogos com a presença de torcedores. O laudo de potabilidade da água disponibilizada no Estádio e o comprovante de limpeza da caixa d'água. Segundo o Dourados Atlético Clube, os laudos já estão sendo providenciados.

Com a autorização dos três estádios, apenas o Sotero Zárate, em Sidrolândia, casa do Novo, está fora da lista de estádio liberados e aguarda o posicionamento do MPMS, segundo a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

