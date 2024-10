Etapa Centro-Oeste do Circuito Nacional de Wrestling será neste sábado (19)

Mato Grosso do Sul volta a receber uma competição da modalidade wrestling sediada em Campo Grande neste sábado (19), pela etapa Centro-Oeste do Circuito Nacional de Wrestling. Com entrada gratuita, as disputas acontecerão no ginásio do Círculo Militar, a partir das 10h.

O campeonato deve reunir aproximadamente 200 atletas das unidades federativas que compõem a região: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, vão participar lutadores de outros estados que buscam somar pontos no ranking nacional e incrementar o currículo.

As classes etárias serão infantil, sub-15, sub-17, sub-20, sênior (adulto) e veteranos, nos estilos livre, livre feminino e greco-romano.

A etapa Centro-Oeste é a última do Circuito Nacional da CBW na temporada 2024. A fase Sul-Sudeste foi realizada em Cubatão (SP), no dia 16 de março. João Pessoa (PB) recebeu, em 15 de junho, a Norte-Nordeste.

A competição é organizada pela CBW (Confederação Brasileira de Wrestling) junto à FWMS (Federação de Wrestling de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Para o presidente da FWMS, Agnaldo Pereira dos Santos, a realização da etapa Centro-Oeste marca um importante momento para a modalidade no Estado. “Faz 19 anos que tivemos um campeonato nacional aqui em Mato Grosso do Sul, então estamos com as melhores expectativas para esse evento. Esperamos que ele tenha um impacto positivo para o wrestling local, que as pessoas possam conhecer o esporte, assistir de perto e ver que temos atletas de nível internacional”.

Agnaldo destaca ainda que o evento servirá para despertar a curiosidade do público sobre o wrestling, possibilitando maior visibilidade à modalidade.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza o papel de Mato Grosso do Sul na cena esportiva nacional e a relevância de receber o evento em Campo Grande. “Mato Grosso do Sul se consolidou como referência na formação de atletas de wrestling, com muitos dos nossos lutadores alcançando destaque em competições internacionais. A realização de uma etapa do Circuito Nacional em Campo Grande fortalece a modalidade e também valoriza o talento local, além de inspirar as futuras gerações. É uma oportunidade única de colocar o wrestling em evidência e mostrar ao público o potencial esportivo do nosso Estado”.

