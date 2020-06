Etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude é cancelada

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou uma nota nesta quarta-feira (24), afirmando o cancelamento da maior competição esportiva estudantil do país, a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), após reunião com membros das Confederações Brasileiras Olímpicas e das 27 secretarias estaduais.

Campo Grande concorria como cidade-sede da competição, por meio de projeto apresentado pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), porém devido à pandemia de Covid-19, o evento, que reúne anualmente na fase final cerca de cinco mil alunos-atletas de todos os Estados, entre 12 a 17 anos, durante 15 dias, não ocorrerá neste ano tanto nas modalidades coletivas, quanto nas individuais.

Os principais fatores para o cancelamento apresentados pela entidade organizadora são o risco de contágio em ambiente sem controle direto do COB e Confederações; diferença entre as situações de cada Estado em relação à pandemia e o impacto na isonomia da competição; incerteza da data de retorno do calendário escolar presencial que pode comprometer o processo seletivo; possibilidade de os pais não autorizarem as viagens dos alunos/atletas; e eventual conflito com o calendário nacional das modalidades em função da possibilidade de concentração de muito eventos no último trimestre do ano.

As três etapas regionais (Amarela, Azul e Verde), disputadas apenas nos esportes coletivos basquetebol, futsal, handebol e voleibol, que aconteceriam em setembro, já haviam sido desmarcadas pelo COB no dia 25 de março. A Regional Amarela, da qual faz parte Mato Grosso do Sul, ocorreria em Gramado-RS, de 20 a 24 de setembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também