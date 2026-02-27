Menu
Esportes

Evento para Copa 2027 reforça debate sobre valorização do futebol feminino

O Tour da Taça que passou por Brasília percorre 30 países, sendo oito da América Latina

27 fevereiro 2026 - 09h52Sarah Chaves
O evento contou com a participação do ex-jogador Cafu, campeão da Copa do Mundo 2002

O presidente Lula  participou nesta quinta-feira (26), em Brasília, da cerimônia do Tour da Taça, promovido pela Fifa em parceria com a Coca-Cola Brasil. Durante o evento, ele defendeu maior valorização do futebol feminino e criticou a diferença salarial entre homens e mulheres no esporte.

Lula afirmou que é preciso tratar o futebol feminino com mais respeito e destacou que há jogadores homens recebendo altos salários mesmo sem atuar, enquanto atletas da Seleção Brasileira feminina ganham valores muito inferiores, em alguns casos próximos ao salário mínimo.

O evento contou com a presença do ministro do Esporte, André Fufuca, além de ex-jogadores como Cafu, Pepe, Jairzinho, Branco e Edmilson, e da ex-jogadora Formiga.

O presidente disse que a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, deve contribuir para ampliar o reconhecimento das atletas e fortalecer o profissionalismo no futebol feminino.

O ministro André Fufuca afirmou que o governo quer fazer da Copa de 2027 a maior da história da modalidade e reforçou que o país não tolera violência contra a mulher. "“A pedido do presidente Lula, a Copa de 2027, além de ser a maior Copa da história feminina, a primeira do Cone Sul, ela será diferente. E, para isso, nós precisamos de parcerias, parcerias com a Coca-Cola, parcerias com todos aqueles que queiram ajudar, porque nós iremos mostrar que aqui no Brasil não se aceita feminicídio, não se aceita violência contra a mulher, nós respeitamos as mulheres brasileiras".

Formiga lembrou que sua geração enfrentou falta de apoio e visibilidade, mas destacou o crescimento do futebol feminino nos últimos anos. Cafu ressaltou que o futebol une o país, independentemente de diferenças sociais, políticas ou religiosas.

O Tour da Taça passa por oito países da América Latina e já esteve em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ao todo, a ação percorre 30 países. A Copa do Mundo de 2026 será realizada no Canadá, México e Estados Unidos.

