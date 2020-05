Ex-técnino de seleção, Vadão é internado devido à complicações de câncer

Sarah Chaves, com informações do UOL

O técnico Oswaldo Alvarez, 63 anos, mais conhecido como "Vadão", está internado na UTI de um hospital em São Paulo desde a última segunda-feira (18).

Familiares de Vadão confirmam que ele está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido a complicações de um câncer no fígado. O câncer foi descoberto no início de 2020 e já em estágio avançado

Desde o início de 2020, quando passou por sessões de quimioterapia ele chegou a apresentar evolução, mas o quadro se agravou recentemente.

Carreira

O último trabalho como técnico ocorreu com o time feminino do Brasil na Copa do Mundo de 2019. O treinador acabou demitido depois da eliminação para a França, nas oitavas de final do Mundial.

Ao longo da carreira como treinador, ele também teve passagens marcantes por São Paulo, onde lançou Kaká no time profissional, Atlético-PR, Guarani, Ponte Preta, Corinthians, Mogi Mirim, entre outros clubes

