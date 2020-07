F1 cancela GP Brasil no Autódromo de Interlagos devido ao coronavírus

Flávio Veras, com informações do G1

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira (24) o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil, realizado anualmente no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Também foram cancelados os GPs deste ano que ocorreriam nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Desde o início de julho havia rumores sobre o possível cancelamento das corridas no continente americano. A previsão inicial da Fórmula 1, antes dos cancelamentos causados pela pandemia, era de que a etapa brasileira ocorresse em 15 de novembro. Até o início deste mês, o governador de São Paulo, João Doria, previa o evento no Autódromo de Interlagos.

Esta será a primeira vez em 47 anos que o Grande Prêmio do Brasil não será realizado.

