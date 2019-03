Felipe Melo pede amistoso contra russo acusado de injÃºria racial contra brasileiro

O volante do Palmeiras, Felipe Melo se manifestou nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo o brasileiro naturalizado russo Ari, atacante do Krasnodar, alvo de injúria racial.

O jogador russo do Klub Ural, Pavel Pogrebnyak, questionou a presença de um jogador negro na seleção de seu país.

O brasileiro Felipe Melo comentou uma publicação do jornalista Benjamin Back e pediu um jogo contra Pogrebnyak.

– Tragam ele pra jogar um amistoso aqui! – escreveu Felipe Melo .

A ofensa racista foi cometida em entrevista a um jornal local. Ele usou uma palavra que pode significar tanto "engraçado" como "ridículo" para definir a convocação de Ari para a seleção.

Confira o posicionamento de Ari na integra:

"É triste pensar que, nos dias de hoje, ainda exista algo assim. Um cara desses nem merece atenção. Esse fato não me atinge porque tenho a cabeça tranquila. Apenas me fortalece. É só mais um caso entre tantos que já tive que lidar. Passei por tantas dificuldades já que isso nem me preocupa. Porém, fico pensando nas pessoas que sofrem diariamente com racismo e não possuem uma base para encarar uma pessoa de alma tão fraca como a dele. O preconceito racial é uma realidade. Devemos lutar contra ele, educar nossos filhos e nos conscientizar cada vez mais. Foi uma declaração lamentável vinda de um jogador de futebol, num momento em que temos que conviver com tantas atrocidades por causa de intolerância, além de não coincidir com os princípios do esporte, um instrumento poderoso contra as mais variadas formas de discriminação, onde todos devemos fazer nosso papel, passando por dirigentes, atletas e torcedores. Minha ideia é continuar defendendo a seleção russa. Conquistei a convocação com muito trabalho, gols e qualidade técnica, então continuo aqui à disposição do treinador caso queira contar comigo mais vezes."

