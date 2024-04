FIFA confirma dois árbitros brasileiros nas Olimpíadas de Paris

A Fifa anunciou o quadro de arbitragem para o futebol nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que acontecerá em julho. O Brasil será representado por dois árbitros, o catarinense Ramon Abatti Abel e a paranaense Edina Alves.

Cinco assistentes brasileiros também foram confirmados nas Olimpíadas, Rafael Alves, do Rio Grande do Sul; Neuza Inês Back, de Santa Catarina; Fabrini Bevilaqua, de São Paulo; Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais; e a paulista Daiane Muniz, que trabalhará no VAR.

Sete cidades francesas receberão os jogos de futebol. A modalidade será disputada entre os dias 24 de julho e 10 de agosto. A Seleção Brasileira masculina não se classificou para os Jogos. Já a feminina está no Grupo C, junto com Espanha e Japão. A equipe do Brasil estreará na competição no dia 25 de julho.

