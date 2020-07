Fluminense supera Flamengo e conquista Taça Rio

No Maracanã de portões fechados e milhões de internautas na torcida, o Fluminense venceu o Flamengo na disputa de pênaltis por 3 a 2, após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos, e levantou a Taça Rio na quarta-feira (08).Este resultado força a realização de mais dois jogos para decidir quem ficará com o título de Campeão Estadual.

Como já havia conquistado a Taça Guanabara e também somou o maior número de pontos na fase de grupos, a equipe de Jorge Jesus poderia se sagrar bicampeã carioca e levar o 36º título carioca para a Gávea. Entretanto, o futebol resolveu prorrogar esse torneio, que foi marcado pela pandemia, pelo retorno ou não da competição e pelas disputas sobre os direitos de transmissão dos jogos, alterados a partir da Medida Provisória 984.

Com a conquista da Taça Rio pelo Fluminense, o título do Carioca será disputado em mais duas partidas. A primeira acontece no próximo domingo (12) às 16h (horário de Brasília). O mando de campo será do Fluminense. A partida de volta, com mando do Flamengo, será na próxima quarta (15) às 21h30.



