Funesp oferece cem vagas para oficina de ginástica rítmica

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) está com as inscrições abertas na oficina de ginástica rítmica no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas. São cem vagas para crianças com idade entre cinco e 15 anos atendidas no "Projeto Jovem Talento Esportivo". Mais de 12 atividades são oferecidas gratuitamente no local de segunda a sexta-feira.

Atualmente, o projeto atende 180 crianças e possui turmas de iniciação e especialização. Este ano a oficina passa de 13 para 18 turmas atentando um número maior de crianças e proporcionando uma ampla vivência esportiva, como explica a coordenadora da ginástica rítmica, Adenizia Luciana Julião. “Estamos com cinco novas turmas podendo assim atender cerca de cem crianças, nossas alunas começam no nível básico e vão mudando de turma de acordo com o desenvolvimento na modalidade para as turmas de nível 1 e 2, pré-escola e equipe. Algumas alunas já competem em nível Nacional participando também de torneiros e jogos escolares regionais”, comentou.

Para participar, os responsáveis podem procurar a professora ou a administração do Parque Jacques da Luz a partir das 8h de segunda a sexta. É necessário preencher a ficha de inscrição, e ir com roupa de ginástica adequada.

A oficina de ginástica rítmica acontece de segunda a sexta, nos das 7h às 11h30 e das 13h às 17h30 horas. Além dessa, o Parque Jacques da Luz oferece as modalidades de pilates, grupo de corrida, zumba, ginástica, karatê, judô, ccademia ao ar livre, ballet, funcional, beach tênis, yoga, futsal, futebol e atletismo.

