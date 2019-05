Galo supera Anapolina e fica mais próximo da segunda fase

O Operário venceu a Anapolina (GO) por 1 a 0 e ficou mais perto da zona de classificação do Grupo 11 na série D do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu na casa do adversário em Anápolis (GO) no último sábado (18).



Após dois resultados ruins no campeonato, o Galo iniciou a partida deste sábado pressionado o adversário. O time operariano não poderia perder o jogo, pois ficaria em situação de risco na competição, depois de muita pressão, aos 40 minutos do primeiro tempo, o time sul-mato-grossense chegou ao gol marcado pelo atacante Régis Wenzel que aproveitou o ótimo cruzamento do volante Wesley da direita e mandou a bola de cabeça para as redes.



O jogo ficou perigoso para o Galo depois que Cadu foi expulso do time no segundo tempo, e mesmo desfalcado os jogadores conseguiram manter o resultado e não deixou a vitória escapar, o que dá a chance ao time de Mato Grosso do Sul de se manter na disputa pela vaga na segunda fase.



Em casa



O próximo jogo do Galo será em Campo Grande diante do time goiano. O duelo está marcado para domingo, às 16h no estádio Morenão, como o estádio está interditado pelo MPE-MS, a partida pode ser de portões fechados. A direção vai resolver no início desta semana.

