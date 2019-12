Goleiro Thiago Volpi assina contrato definitivo com São Paulo

O São Paulo anunciou na véspera de natal na terça-feira (25) a compra definitiva do goleiro Tiago Volpi até 2023.



O goleiro estava emprestado pelo Querétaro do México por R$ 5 milhões, porém o clube acertou a permanência do atleta nos próximos quatro anos.



A entrada do pagamento foi parcelado em 3 vezes sendo que a primeira parcela será paga após o dia 15 de janeiro de 2020.

O restante o São Paulo pagará em quatro parcelas com início de junho de 2020 e termino em junho de 2021.



O São Paulo esperou para definir a negociação, pois sabia que os donos do Querétaro, do México, iriam mudar. O clube foi vendido para o Tijuana, com o qual o Tricolor tem boa relação.



De acordo com o clube o goleiro Volpi tem tudo que o São Paulo precisa, liderança dedicação aos treinos e personalidade forte além da qualidade técnica.



