Governo investe R$ 2,8 milhões para ampliação de programa esportivo em 2020

O governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta sexta-feira (23), que o orçamento direcionado ao Programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico de Mato Grosso do Sul será ampliado em 100% em 2020

O anúncio foi feito durante a cerimônia de assinatura do termo de adesão e entrega dos kits de 2019 para 190 beneficiários inscritos pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“No orçamento do ano que vem, vamos disponibilizar o dobro de recursos para o Bolsa-técnico e Bolsa-atleta. Ao invés de R$ 1,4 milhões deste ano, serão R$ 2,8 mi para atender o dobro de beneficiários”, enfatizou o governador.

O diretor presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, frisou a importância dos investimentos no esporte. “A Bolsa-atleta e a Bolsa-técnico tem um significado muito importante na nossa política esportiva”, afirmou.

Bolsa-atleta

Foram 190 dos 600 atletas e técnicos que se inscreveram e foram contemplados pelo programa da Fundesporte assinaram os temos em solenidade no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Os programas receberam ao todo 600 inscrições para selecionar 190 beneficiados nas seguintes categorias: Estudantil (100 bolsas), no valor de R$ 381,19; Nacional (50 bolsas); e Pódio Complementar (20 bolsas), ambos com o valor mensal de R$ 871,29. Para o Bolsa-técnico foram oferecidas 20 bolsas, 10 para técnicos a nível escolar no valor de R$ 544,56 e as outras 10 bolsas para técnicos a nível nacional, no valor de R$ 816,84.

