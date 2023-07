Grêmio e Flamengo duelam pela semifinal da Copa do Brasil

O Grêmio recebe o Flamengo nesta quarta-feira (26) em Porto Alegre (RS) no jogo de ida das semifinais para decidirem seus destinos na Copa do Brasil. O confronto na Arena Grêmio, às 21h30 (horário de Brasília).

O jogo da volta da semifinal será dia 16 de agosto, no Maracanã. Os gaúchos, pentacampeões da Copa do Brasil, só perderam em casa uma vez este ano: para o Botafogo, no último dia 9, pelo Brasileirão. Já o Rubro-Negro, tetracampeão, ganhou em casa do rival gaúcho (3 a 0) em junho.



Das oito vezes que tricolores e rubro-negros estiveram frente a frente em fases mata-mata da Copa do Brasil, foram quatro classificações para cada lado.

O Tricolor deve ir a campo com Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti , Carballo e Reinaldo; Bitello e Cristaldo; Luis Suárez (André Henrique).

O Flamengo, comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, garantiu presença na semi após derrotar o Athletico-PR. A equipe deve começar jogando com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O jogo é transmitido às 21h30 (Horário de Brasília), no Premiere.

