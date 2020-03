GrÃªmio e Internacional se enfrentam nesta quinta

O Grêmio enfrenta o Internacional na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quinta-feira (12), às 21h00 no horário de Brasília, pela Copa Libertadores da América.

A partida acontecerá no Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e não será transmitida pela televisão aberta. O JD1 Notícias disponibilizará um link para que você possa acompanhar a partida.

