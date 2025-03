Internacional anuncia contrataÃ§Ã£o de Ã“scar Romero

O Internacional confirmou, na noite desta sexta-feira (28), a contratação do meia paraguaio Óscar Romero, que defendeu o Botafogo na última temporada.

O jogador de 32 anos, que chega com contrato até o final da temporada 2025, será avaliado em exames médicos antes de se juntar ao elenco colorado. A expectativa é que ele participe das competições nacionais e internacionais, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Óscar, irmão gêmeo do atacante Ángel Romero, do Corinthians, fez 27 jogos pelo Botafogo em 2024, com um gol marcado e cinco assistências. O meia deixou o time carioca após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Ao longo de sua carreira, Romero também passou por clubes de outros países, como Racing (Argentina), Alavés (Espanha), Shanghai Shenhua (China), San Lorenzo (Argentina), Boca Juniors (Argentina) e Pendikspor (Turquia).

O novo reforço do Internacional soma ainda 58 partidas pela Seleção Paraguaia, com quatro gols marcados. Após sair do Botafogo no final de 2024, Romero ficou sem clube até ser anunciado pelo Inter.

A contratação de Romero faz parte de uma série de reforços do Inter para a temporada de 2025. O clube gaúcho já havia confirmado, também nesta sexta-feira, a chegada do volante Diego Rosa, ex-Lommel, da Bélgica, e do zagueiro Juninho, ex-Midtjylland, da Dinamarca.

