Irã pede transferência de partidas da Copa do Mundo para o México

O Irã iniciou negociações com a FIFA para transferir a realização de jogos da Copa do Mundo de 2026 para o México. A informação foi divulgada pela agência estatal iraniana em meio a incertezas sobre a participação do país no torneio.

Segundo as autoridades iranianas, o pedido envolve a possibilidade de mandar partidas em território mexicano caso a seleção se classifique para o Mundial. A proposta ocorre em meio a restrições logísticas e diplomáticas que poderiam dificultar a presença da equipe em outros países-sede.

A Copa de 2026 será realizada de forma conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, questões políticas e sanções internacionais podem impactar diretamente a participação de algumas seleções, incluindo o Irã.

Ainda não há confirmação de que a FIFA tenha aceitado o pedido. A entidade deve avaliar aspectos técnicos, regulatórios e diplomáticos antes de qualquer decisão oficial.

O caso segue em análise e pode abrir precedentes para situações semelhantes envolvendo outras seleções em contextos geopolíticos delicados.

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