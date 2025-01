João Fonseca e Bia Haddad jogam nessa madrugada

Os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad, que venceram seus duelos na primeira rodada do Australian Open, voltam a quadra na madrugada de quarta (15) para quinta-feira (16) pela segunda rodada do Grand Slam.

Enquanto Fonseca encara o italiano Lorenzo Sonego, atual 55° do mundo, por volta das 2h, a tenista paulista encara a russa Erika Andreeva, a 86° do mundo no feminino, por volta das 00h - ambos no horário de Mato Grosso do Sul.

A transmissão dos dois duelos é por parte da ESPN e do streaming Disney+. Os horários podem mudar em razão da partida ou até mesmo pela questão climática - a chuva.

João se credenciou a estar na segunda rodada após vencer, com direito a exibição de gala, o russo Andrey Rublev, atual nono do mundo, por 3 a 0. E para animar ainda mais a torcida, o brasileiro já enfrentou Sonego em outra oportunidade, superando por 2 a 0 no ATP de Bucarest, no saibro, em 2024.

Já Bia teve dificuldades para superar a argentina Julia Riera, atual 146° do mundo, por 2 a 1. Essa é a quarta vez que a brasileira avança para a segunda rodada do Australian Open.

