JoÃ£o Fonseca perde posiÃ§Ãµes no ranking da ATP

O tenista brasileiro João Fonseca atravessa um momento de desafios no circuito da ATP. Após não disputar competições na última semana, o jogador caiu duas posições no ranking e agora ocupa o 80º lugar.

Aos 18 anos, Fonseca vive uma fase de transição e busca recuperar seu desempenho, com sua estreia prevista para a próxima quarta-feira (5) ou quinta-feira (6) no torneio de Indian Wells.

Com a queda no ranking, o paulista perdeu terreno e se distanciou ainda mais da zona de classificação para os torneios mais importantes da temporada. Fonseca foi 78º na semana passada e, agora, tenta se estabilizar novamente para garantir sua posição entre os 100 melhores do mundo.

Já Stefanos Tsitsipas está recuperando posições após conquistas importantes. O grego, que derrotou Felix Aliassime para conquistar o título em Dubai, subiu para a 9ª colocação, e, com isso, tirou Tommy Paul do Top-10.

Top-10 da ATP

Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

Alexander Zverev (ALE), 8.135

Carlos Alcaraz (ESP), 7.510

Taylor Fritz (EUA), 4.900

Casper Ruud (NOR), 4.045

Daniil Medvedev (RUS), 3.930

Novak Djokovic (SER), 3.900

Andrey Rublev (RUS), 3.480

Stefanos Tsitspas (GRE), 3.405

Alex de Minaur (AUS), 3.335

Top-10 da WTA

Aryna Sabalenka (BEL), 9.076 pontos

Iga Swiatek (POL), 7.985

Coco Gauff (EUA), 6.333

Jessica Pegula (EUA), 5.251

Madison Keys (EUA), 4.679

Jasmine Paolini (ITA), 4.518

Elena Rybakina (CAS), 4.328

Emma Navarro (EUA), 4.009

Qinwen Zheng (CHN), 3.780

Paula Badosa (ESP), 3.746

