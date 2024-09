Jogadora de vôlei Natinha denuncia clínica estética após procedimento mal-sucedido

A jogadora de vôlei da Seleção Brasileira e do Praia Clube, Nathália Araújo, a Natinha - que estava na conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris -, utilizou as redes sociais para “denunciar” uma clínica de estética.

Na postagem feita na última terça-feira (10), a líbero mostrou ter ficado com hematomas e deformações no rosto após realizar um procedimento. Ela contou que fechou uma parceria com uma clínica de estética, e no contrato, Natinha faria o procedimento gratuitamente em troca de divulgações nas redes sociais.

Os vídeos publicitários começaram a ser divulgados antes mesmo da realização do procedimento. Mas durante a intervenção, Natinha revelou ter sentido uma “dor excruciante”, algo incomum para a natureza da operação.

No pós, surgiram diversos hematomas pelo rosto, além de uma pequena deformação. Natinha já está sendo acompanhada por um médico de segurança para conseguir reverter o procedimento.

A jogadora resolveu não concluir a parceria e não divulgar o trabalho do estabelecimento. Mas a clínica está tomando providências após a desistência da divulgação. Natinha está sendo cobrada pelo procedimento e pelo videomaker contratado pela empresa.

Além disso, a dona do negócio teria dito que “teria perdido um dia de trabalho atendendo ela”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também