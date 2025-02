Jogadores se unem contra gramados sintéticos no futebol brasileiro

Um grupo de jogadores brasileiros de renome se uniu para protestar contra o uso de gramados sintéticos no futebol nacional.

Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Philippe Coutinho, Lucas, Alan Patrick e Gabigol postaram, nesta terça-feira (18), um manifesto criticando a presença desse tipo de gramado nos estádios do país e cobrando mais atenção às condições dos campos.

Na mensagem compartilhada pelos atletas, eles afirmam que é "preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando" e classificam como "absurdo" o fato de ainda haver discussões sobre a utilização de grama artificial.

O manifesto também destaca a frase: "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético".

Segundo os jogadores, as principais ligas do mundo priorizam gramados naturais e levam em consideração a opinião dos atletas para garantir a qualidade do jogo. "Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam", afirmam no comunicado.

Atualmente, o regulamento da CBF permite o uso de gramados sintéticos. Em 2023, os clubes aprovaram alterações na norma, determinando que times que mandam jogos em campos artificiais sejam obrigados a liberar o local para que a equipe visitante possa treinar um dia antes da partida.

No entanto, essas regras valem apenas para o Campeonato Brasileiro e não se aplicam à Copa do Brasil e outras competições organizadas pela entidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também