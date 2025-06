Jon Jones anuncia aposentadoria do UFC aos 37 anos

No último sábado (21), durante a coletiva de imprensa após o UFC Baku, no Azerbaijão, o presidente da organização, Dana White, surpreendeu o mundo das lutas ao anunciar a aposentadoria de Jon Jones, um dos maiores nomes da história do MMA.

Pouco depois, o próprio lutador confirmou a notícia por meio de um pronunciamento emocionado em suas redes sociais, colocando um ponto final em uma carreira lendária.

Aos 37 anos, Jon “Bones” Jones deixa o esporte com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado (no contest), sendo reconhecido por muitos como o maior lutador de todos os tempos no MMA.

O norte-americano marcou seu nome na história ao se tornar, aos 23 anos, o campeão mais jovem do UFC, e por defender seu título dos meio-pesados contra alguns dos maiores nomes da divisão.

“Hoje, estou oficialmente anunciando minha aposentadoria do UFC. Essa decisão veio após muita reflexão (...) Me tornar o campeão mais jovem da história do UFC, defender meu título contra alguns dos melhores lutadores do mundo e dividir momentos inesquecíveis com fãs ao redor do globo – essas são memórias que vou guardar para sempre”, escreveu Jones em parte de seu depoimento.

Jones também usou o espaço para agradecer ao UFC, à sua equipe, familiares e fãs, além de destacar os desafios enfrentados dentro e fora do cage. “Eu enfrentei altos incríveis e alguns baixos delicados, mas cada desafio me ensinou algo valioso e me tornou mais forte, como lutador e como pessoa”, completou.

Apesar das polêmicas extra-octógono que marcaram sua trajetória – incluindo suspensões e problemas legais –, Jones consolidou um legado praticamente inquestionável no esporte.

Além de dominar os meio-pesados por quase uma década, ele também subiu de categoria e conquistou o cinturão dos pesos-pesados, ampliando ainda mais seu impacto no UFC.

Dana White, ao anunciar a saída de Jones, ressaltou o impacto que o lutador teve na organização e no MMA como um todo. Já os fãs, nas redes sociais, se dividiram entre a comoção pelo adeus e a descrença de que a decisão seja realmente definitiva, dada a complexa trajetória do atleta.

