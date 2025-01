Jorginho, do Arsenal, é oferecido ao Palmeiras

O volante Jorginho, jogador ítalo-brasileiro que preferiu atuar pela Seleção Italiana, atualmente no Arsenal, foi oferecido ao Palmeiras, mas o clube ainda não iniciou negociações com o jogador nem com a equipe inglesa.

Apesar da oferta, o Palmeiras está cauteloso e ainda não avançou nas tratativas. O clube está focado em aguardar uma resposta do Fulham sobre a proposta feita por Andreas Pereira, principal alvo do Verdão nesta janela de transferências.

Jorginho, de 33 anos, tem grande experiência no futebol europeu, tendo atuado por clubes como Napoli e Chelsea antes de se transferir para o Arsenal em 2022. No clube inglês, viveu uma temporada de altos e baixos e, nesta atual, ocupa um papel de reserva.

Em nota, o Palmeiras afirmou que não comentará questões relacionadas ao mercado de transferências neste momento.

