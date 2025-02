Krav Maga: Mulheres terão treinos gratuitos em março nas academias de MS

As mulheres sul-mato-grossenses poderão aprender e até praticar um pouco mais o Krav Maga, técnica de defesa pessoal, neste mês de março, e de maneira gratuita, em várias academias do Estado, após uma ação da Federação Sul-Americana de Krav Maga.

Em comemoração ao mês das mulheres, a instituição preparou uma série de atividades para incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes.

No mês de março, as mulheres poderão treinar gratuitamente qualquer academia vinculada a federação. As instituições interessadas em promoverem cursos de Krav Maga poderão entrar em contato para que os instrutores habilitados atendam gratuitamente a essas demandas, enquanto as aulas para empresas e outras instituições será aberta em março.

No fim de semana de 15 e 16 de março, serão realizados em todo o Brasil, aulões especiais para as mulheres, nos quais elas vivenciarão situações reais como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras, para poderem experimentar na prática as soluções de defesa.

Interessadas podem acessar o link e se inscreverem em uma das atividades da federação. As vagas são limitadas.

