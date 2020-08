Lewis Hamilton garante sua 92ª vez pole na Fórmula 1

Neste sábado (15) o piloto Lewis Hamilton garantiu, a pole position do Grande Prêmio da Espanha. O britânico cravou o tempo de 1min15s584 e, por 0s059, superou seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, para sair na primeira posição de um GP pela 92ª vez em toda a sua carreira.

Hamilton é líder na classificação entre os pilotos, com 107 pontos, e tem tudo para conquistar mais uma vitória neste domingo (16), no Circuito de Barcelona-Catalunha, com largada marcada para 10h10 (horário de Brasília).

Apesar do favoritismo de Hamilton, seu maior adversário deve ser mesmo Bottas. O finlandês revelou a estratégia para o início da corrida.

A grande ameaça às duas Mercedes continua sendo Max Verstappen. Depois da vitória no GP dos 70 anos, no circuito de Silverstone (Inglaterra), o piloto da Red Bull Racing garantiu a terceira posição no grid de largada, com um tempo de 1min16s292.

Confira o grid de largada do GP da Espanha:

*Com informações da Agência Brasil

