Liga MS de Voleibol começa hoje em Aquidauana e Mundo Novo

Os times de Aquidauana e Mundo Novo abrem, neste sábado (16), a terceira edição da Liga MS de Voleibol 2023. Ao todo, 40 equipes participam da disputa.

Organizado pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), o certame terá 21 municípios representados. As equipes estão divididas em conferências regionais. A Região 1 (Noroeste) conta com Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Sidrolândia. A Região 2 (Sul) tem Amambai, Mundo Novo e Sete Quedas e a 3 (Leste), Cassilândia, Paranaíba e Nova Andradina. Já a Região 4 (Centro-Sul) é composta por Dourados, Douradina, Glória de Dourados, Ivinhema e Vicentina.

As cidades de Antônio João, Bonito, Maracaju e Ponta Porã integram a Região 5 (Sudoeste). A Região 6 (Centro) é representada por Campo Grande, e reunirá os quatro melhores times, no masculino e feminino, dos Jogos Abertos de Campo Grande. Segundo o regulamento, os campeões regionais de cada gênero classificam-se para a fase final da Liga, programada para acontecer no início de dezembro, em local a ser definido.

Em Aquidauana os confrontos estão previstos para começar a partir das 10 horas, com as equipes da região 1. As partidas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo José Campelo e seguem até domingo (17), quando acontecerão as disputas de título.

Já Mundo Novo sedia os duelos da Região 2. Os jogos ocorrerão no Ginásio de Esportes Antônio Alves Moreira (Moreirão), com abertura às 15 horas deste sábado (16). As próximas conferências já têm datas confirmadas pela FVMS: Regiões 3 e 4 (7 e 8 de outubro), e Regiões 5 e 6 (21 e 22 de outubro).

Ao todo, serão 67 jogos até que se conheça o campeão, movimentando diversos ginásios pelo estado e milhares de pessoas que vão acompanhar de perto o melhor do voleibol sul-mato-grossense. Para esta edição da Liga MS, o investimento do Governo de Mato Grosso do Sul é de R$ 279,2 mil, recurso oriundo do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

