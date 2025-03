Mais um recorde! LeBron James alcanÃ§a milÃ©sima vitÃ³ria na temporada regular da NBA

LeBron James segue consolidando seu nome na história da NBA. Na madrugada desta segunda-feira (3), com a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers por 108 a 102, o astro alcançou a marca de mil vitórias na temporada regular.

Um feito que apenas outros três jogadores conseguiram na história da liga: Tim Duncan, Robert Parish e Kareem Abdul-Jabbar.

Esse marco histórico vem em um momento em que LeBron se aproxima de outro registro significativo. O jogador está a apenas um ponto de se tornar o primeiro da história da NBA a atingir 50 mil pontos.

Além disso, ele está a duas vitórias de superar Tim Duncan para assumir o posto de terceiro maior vencedor de todos os tempos na temporada regular.

Os Lakers ainda têm mais 23 partidas nesta temporada, e se LeBron vencer ao menos 15 delas antes dos playoffs, poderá superar Duncan e garantir a segunda posição na lista.

Caso o astro siga jogando por mais uma temporada, ele também estará na disputa para alcançar Kareem Abdul-Jabbar, que detém o recorde de mais vitórias na temporada regular, com 1.074 triunfos.

Recentemente, ele se tornou o único jogador acima dos 40 anos a registrar múltiplos jogos com mais de 40 pontos, superando Michael Jordan, que até então era o jogador mais velho da história da NBA a fazer mais de 40 cestas em uma partida.

