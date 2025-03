Maratona de Campo Grande 2025 traz novos percursos e espera 5 mil atletas

A Maratona de Campo Grande já se prepara para a realização da sua quarta edição, marcada para o dia 6 de julho de 2025. Com largada e chegada nos altos da Avenida Afonso Pena, a prova deste ano traz novidades nos percursos e busca consolidar o evento no cenário das grandes corridas do Brasil.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2024 pela Olympikus, em parceria com a Box1824, existem cerca de 13 milhões de corredores no Brasil, tornando a corrida o quarto esporte mais praticado no país.

A Maratona de Campo Grande acompanha esse crescimento e pretende atingir a marca de 5 mil corredores, um aumento de 350% desde sua primeira edição, em 2022. As inscrições estão no quarto lote, para participar, clique aqui.

Uma das grandes novidades desta edição são os percursos de 5 km e 10 km, que substituem o percurso anterior de 7 km. A mudança busca ampliar a inclusão de corredores iniciantes, atendendo ao interesse do público.

A Maratona de Campo Grande contará com percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona), 42 km (maratona) e uma prova infantil para crianças de 3 a 13 anos. O evento também incluirá atividades especiais na “Cidade da Maratona”, que estará localizada nos altos da Afonso Pena.

O evento contará novamente com aferição de dois medidores oficiais da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), garantindo uma certificação internacional. Além disso, a prova terá apoio e acompanhamento da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS).

Para incentivar a participação dos atletas, a organização promoverá treinos gratuitos cujas datas serão divulgadas em breve. A premiação em dinheiro será mantida para os cinco primeiros colocados da maratona, com bônus de 50% para os atletas que quebrarem os recordes da prova.

Atualmente, os tempos a serem superados são 2h31’43” no masculino e 3h10’56” no feminino.

