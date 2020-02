Martín Benítez chega ao Rio para jogar no Vasco

Martín Benítez, 25 anos, é o novo reforço vascaíno. O argentino desembarcou, nesta quinta-feira (25), no Aeroporto Internacional Tom Jobin.

O jovem explicou que aceitou jogar pelo Vasco da Gama pela história que tem, pelos torcedores, e porque sabe que é um clube muito grande. ‘’Sei que chego a um grande clube e sei que posso dar muito ao Vasco. Espero que eu possa dar meus 100% e estar em meu melhor nível no Vasco para ajudar a equipe e que possa alcançar coisas e que possa estar no lugar que tem que estar’’, diz.

O meio-atacante veio emprestado por um ano para o clube carioca. Benítez é jogador do Independente e fez parte do elenco que derrotou o Flamengo, nas finais da Copa Sul-Americana de 2017.

Com passagens pelas seleções de base da Argentina, o jovem vivia um bom momento do Rei de Copas e espera reencontrar o bom futebol no Gigante da Colina. A previsão, feita pelo próprio jogador, é que ele possa estar disponível para Abel Braga na próxima quinta-feira (2), quando o Vasco enfrenta o ABC pela Copa do Brasil.

Benítez e o conterrâneo Germán Cano foram as únicas contratações da gestão Alexandre Campello para a temporada.

