Vasco terá patrocínio das lojas Havan em 2020

O Vasco receberá patrocínio das lojas Havan em 2020. Anúncio foi feito na terça-feira (24), pelo dono do apartamento, Luciano Hang, através das redes sociais.



Luciano Hang anunciou que irá estampar a marca da empresa no uniforme do clube no ano que vem.



Em um vídeo gravado em uma das lojas e divulgado no Twitter, Hang diz que a marca da Havan ocupará um lugar nas mangas da camisa do Vasco em 2020. "Quero dizer para todos os vascaínos que em 2020 vai ter um patrocínio da Havan aqui. Está confirmado. É um presente de ano novo para todos os vascaínos", disse.



As negociações entre o presidente do Vasco Alexandre Campello e o dono da Havan já tinha começado nas últimas semanas.



O Vasco ainda não se manifestou sobre o assunto.

