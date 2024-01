Grande perda! Massagista que esteve no Flamengo por quatro décadas morre aos 75 anos

Brenda Leitte, com Metrópoles

O Flamengo começou o ano de 2024 com uma notícia triste. O histórico massagista do clube Adenir Silva, conhecido como Denir, morreu na manhã desta segunda-feira (1º). Ele estava internado desde 27 de dezembro, após complicações de saúde devido a um câncer no cérebro.

O clube lamentou a perda do funcionário, que trabalhou no Rubro-negro por 41 anos, pelas redes sociais. “Hoje, o Flamengo chora… Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta”, escreveu o clube.

Além disso, o Flamengo afirmou que o massagista era “um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto”. Muito próximo dos atletas, Denir sempre aguardava a chegada da delegação na porta dos vestiários e tinha um cumprimento especial com Gabigol. O camisa 10 costumava beijar a “mão santa de Denir”, que massageou quase todos os craques da história do time, como Zico, Romário e Adriano.

Em 2021, ele chegou a erguer a taça do título do Campeonato Carioca ao lado dos jogadores em homenagem aos 40 anos de serviços prestados ao clube.

Mas o peso de Denir na Gávea vai para além da relação com os atletas e demais funcionários. Em mais de quatro décadas, o massagista viu, enquanto parte do estafe, o Flamengo conquistar 37 dos 58 títulos da sua história. A lista de troféus “conquistados” por Denir inclui o Mundial de Clubes de 1981, as duas primeiras conquistas da Copa Libertadores, em 1981 e 2019, e todos os oito títulos de Campeonato Brasileiro.

Afastado desde setembro de 2022 por conta do seu estado de saúde, o massagista não trabalhou durante os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores vencidos pelo clube naquele ano. No entanto, fez parte das campanhas, que terminaram em outubro e novembro de 2022, respectivamente.

Veja a lista completa de títulos vencidos por Denir no Flamengo:

1 Mundial de Clubes;

2 Copa Libertadores;

8 Campeonatos Brasileiro;

16 Campeonatos Carioca;

3 Copas do Brasil;

2 Supercopas do Brasil;

1 Copa Mercosul;

1 Copa Ouro;

1 Copa dos Campeões;

1 Recopa Sul-Americana.

