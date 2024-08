Nadador britânico diz que há vermes na comida em Paris e elogia Rio 2016

Dono de três ouros e três pratas ao longo de três edições de Jogos Olímpicos, o nadador britânico Adam Peaty falou mal da alimentação oferecida em Paris 2024, e valorizou a comida oferecida na Rio 2016 e em Tóquio 2020.

“O serviço de buffet não é bom o suficiente para o nível que se espera que os atletas apresentem. Precisamos dar o melhor que podemos. Em Tóquio, a comida era incrível; no Rio, era incrível. Mas dessa vez, não havia opções de proteína suficientes, havia longas filas, espera de 30 minutos pela comida porque não há sistema de filas”, disse o nadador ao jornal The I.

“A narrativa da sustentabilidade acaba de punir os atletas. Eu quero carne, preciso de carne para performar e é isso que eu como em casa, então por que eu deveria mudar? Eu gosto do meu peixe e as pessoas estão encontrando vermes nele. Simplesmente não é bom o suficiente. O padrão é que estamos olhando para os melhores dos melhores do mundo e não estamos alimentando-os com os melhores”, encerrou.

Um porta-voz de Paris 2024 disseram à reportagem que “nenhuma informação para poder confirmar a alegação específica”.

Adam Peaty foi ouro nos 100m peito e prata no revezamento 4x100m medley na Rio 2016, ouro nos 100m peito e no revezamento 4x100m medley misto e prata no revezamento 4x100m medley em Tóquio 2020, e prata nos 100m peito em Paris 2024.

