Neymar de volta? Dorival convoca seleção para eliminatórias às 10h desta quinta

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciará na manhã desta quinta-feira (6), às 10h (horário de Mato Grosso do Sul), a lista de jogadores convocados para as duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas o assunto é: Neymar voltará a defender a amarelinha?

Serão 23 atletas selecionados para integrarem o grupo que estará disponível para os duelos contra a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e no dia 25 de março, contra a Argentina, em Buenos Aires. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos.

A grande expectativa é o retorno de Neymar. O craque deixou o mundo árabe para voltar ao Santos e reescrever sua história pelo clube que o revelou. Atuando regularmente no Paulistão e sendo decisivo nas últimas rodadas, o nome do atacante ficou em evidência para a convocação. Se for chamado, ele retorna após um ano e cinco meses.

Essa foi a primeira vez que a CBF divulgou a "lista larga", que é enviada à Fifa e aos clubes com jogadores pré-selecionados. A relação conta com algumas surpresas, como o zagueiro Alexsandro, o lateral Wesley, os meio-campistas Alison e Oscar, o atacante Samuel Lino, entre outros.

Estará será a primeira convocação de Dorival em 2025. Para fechar a lista, ele e auxiliares viajaram à Europa no mês passado, onde acompanharam treinos e jogos de possíveis convocados. Nos últimos dias eles também têm percorridos clubes brasileiros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também