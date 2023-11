Neymar será operado amanhã em Belo Horizonte

O atacante Neymar Jr será submetido nesta quinta-feira (2) a uma cirurgia para tratamento das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

A contusão ocorreu em 17 de outubro, na partida diante do Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo terminou com derrota do Brasil por 2 a 0.

De acordo com comunicado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a equipe do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, realizará o procedimento no Hospital Mater Dei.

No dia 18 de outubro a Confederação confirmou que o atleta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e da Seleção Brasileira, teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e dos meniscos do joelho esquerdo.

