Nos pênaltis, São Paulo é campeão da Supercopa Rei 2024

O São Paulo é o grande campeão da Supercopa Rei – anteriormente chamada de Supercopa do Brasil – que teve seu nome mudado agora em 2024 em homenagem a Pelé. No estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com as duas torcidas presentes, o time do Morumbi superou o Palmeiras, nos pênaltis para ficar com o título.

Depois dos 90 minutos bastante equilibrado, que até teve domínio maior do Palmeiras, o duelo foi para os pênaltis por conta do placar zerado.

Nos pênaltis, São Paulo e Palmeiras converteram as primeiras duas cobranças, mas à partir daí brilhou a estrela do goleiro Rafael. Ele pegou os pênaltis de Murilo e Piquerez. Enquanto isso, Pablo Maia e Michel Araújo converteram para o São Paulo, que foi campeão nos pênaltis, vencendo por 4 a 2.

Campeão

Com a conquista da Supercopa de 2024, o São Paulo chegou ao seu 39º título entre as principais competições e completou a galeria de troféus com mais um título inédito. O Tricolor é um dos grandes campeões nacionais e o time de maior sucesso internacional do país.

