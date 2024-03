O inacreditÃ¡vel gol de Pedrinho do Corumbaense

No jogo de ida das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, uma vitória de virada do Corumbaense sobre o Coxim por 4 a 2 proporciou uma partida emocionante no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

Par agitar ainda mais a torcida, Pedro Henrique fez um gol de carrinho que empatou para o Corumbaense em 1 a 1 aos 7 minutos de jogo. Caio Oliveira fez o segundo do Jaú aos 19 minutos. Veja:

Depois de Robson igualar o placar para o Coxim ainda no primeiro tempo, Matheus Leite fez o terceiro doCorumbaense aos 25 do 2º tempo e Bruno Gabriel marcou o quarto gol do time da casa.

Agora o duelo de volta está marcado para o próximo sábado (23), às 15h, no estádio André Borges, em Coxim.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também