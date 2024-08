Olimpíadas: Hugo Calderano perde para sueco no tênis de mesa e buscará bronze

Em partida acirrada, o mesa tenista brasileiro, Hugo Calderano acabou perdendo para o sueco Truls Moregard pela semifinal da modalidade nas Olimpíadas 2024.

A partida entre o brasileiro que é o 6° melhor do mundo e o sueco que está em 26°, mas conseguiu bater o número 1, o chinês Wang Chuqin, terminou com seis sets, sendo que Hugo perdeu quatro e venceu dois. As parciais foram de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7, 12/10, 11/8

O brasileiro ainda pode subir ao pódio atrás da medalha de bronze, Hugo entra novamente em cena no domingo (4), às 7h30 (horário de MS) contra Félix Lebrun, da França, irmão mais novo de Alexis Lebrun, que chegou a disputar e perder para o brasileiro nas oitavas de final.

A final Olímpica acontece uma hora depois

Ao chegar às semifinais, o brasileiro já faz a melhor campanha da história do país na competição. Hugo Calderano superou sua própria marca, as quartas de final em Tóquio 2020.

