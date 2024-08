Olimpíadas: Sem Marta, seleção entra em campo contra a França neste sábado

Classificadas para as quartas de final devido aos resultados da goleada da Alemanha sobre Zâmbia e pela derrota da Austrália para as Estadunidenses, a Seleção Brasileira, terceira do grupo C, entra em campo neste sábado (3), às 15h contra a França, primeira do Grupo A.

Classificaram-se para as quartas de final as duas primeiras seleções de cada chave (França, Canadá, EUA, Alemanha, Espanha e Japão) e as duas melhores terceiras colocadas (Brasil e Colômbia).

Neste jogo que acontece no estádio La Beaujoire em Nantes, a seleção brasileira não poderá contar com a camisa 10 Marta, que foi expulsa contra a Espanha e terá de cumprir suspensão e ainda pode ficar de fora de um eventual próximo jogo.

Ainda hoje, disputam vaga na final, as seguintes equipes: Estados Unidos x Japão (9h)/ Espanha x Colômbia (11h)/ Canadá x Alemanha (13h) - Horário de Mato Grosso do Sul.

Caso ganhe, o Brasil enfrentará a campeã na disputa entre Espanha e Colômbia

As francesas eliminaram as brasileiras nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2019. Os dois países se reencontraram no último Mundial, em 2023, na fase de grupos, e as europeias levaram a melhor outra vez.

Onde assistir

Horário MS: 15h

Transmissão: Globoplay, Globo, Sportv e Cazé TV





