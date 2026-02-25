Operário faz história, vence ASA-AL e segue para a terceira fase da Copa do Brasil

O Operário iniciou a trajetória na Copa do Brasil de 2026 vencendo e fazendo história nesta quarta-feira, dia 25, ao bater o ASA-AL, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Os gols foram marcados por Arthur Silva e Robinho, um em cada tempo da partida. Com o resultado positivo, o clube de Campo Grande garante uma premiação de quase R$ 1 milhão e avançou para a terceira fase da competição.

Alex Bruno foi o responsável por marcar o gol do ASA-AL, ainda no primeiro tempo. Essa foi a primeira derrota do time alagoano na atual temporada e consequentemente, serviu para a eliminação do time.

O adversário do Operário sairá do vencedor de Velo Clube e Vila Nova, que duelam na próxima quarta-feira, dia 4, em Rio Claro, no interior de São Paulo.

O próximo compromisso do time de Campo Grande é no próximo sábado, dia 28, contra o Bataguassu pela última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

