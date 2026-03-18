Operário vence Corumbaense mais uma vez e chega a quarta final seguida no Estadual

Time de Campo Grande fez 3 a 1 no agregado e decidirá o título em casa

18 março 2026 - 21h50Vinicius Costa    atualizado em 18/03/2026 às 21h54
Operário carimbou a vaga para a finalOperário carimbou a vaga para a final   (Reprodução/GETV)

O Operário garantiu a classificação para a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense ao vencer de novo o Corumbaense pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira, dia 18, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Na partida de ida, o time campo-grandense venceu pelo placar de 2 a 1, jogando na 'Cidade Branca'. Com a vitória, o clube chega a sua quarta final consecutiva e fará duelo inédito contra o Bataguassu.

Quem marcou o gol da vitória nesta quarta-feira foi o lateral direito Gabriel Biteco aos 29 minutos do primeiro tempo. O gol e o conforto no placar fizeram o time controlar a partida até o apito final.

O Corumbaense bem que tentou pelo menos marcar um gol na partida, mas parou na forte marcação operariana.

A primeira partida entre Operário e Bataguassu acontece no sábado, dia 21, em Bataguassu.

Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

