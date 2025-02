Palmeiras tem negociação por Vitor Roque suspensa por veto da La Liga

A negociação entre Palmeiras e Barcelona pela contratação do atacante Vitor Roque foi suspensa. O clube paulista havia chegado a um acordo com os catalães para a transferência do jogador, mas a La Liga vetou a operação por questões burocráticas.

Segundo o protocolo da entidade, Vitor Roque, atualmente emprestado ao Real Betis até o meio do ano, precisaria ser oficialmente reintegrado ao Barcelona durante a janela de transferências da Espanha para que a rescisão do contrato fosse realizada.

No entanto, a janela espanhola está fechada, impedindo o procedimento. Diante dessa situação, o Palmeiras buscava uma alternativa para concretizar a contratação por meio de um empréstimo via Betis.

Mas, por razões legais, o clube de Sevilha não pode reemprestar o jogador ao time brasileiro.

A informação sobre o veto da La Liga foi divulgada inicialmente pelo jornalista espanhol Gerard Romero e confirmada por fontes ligadas à negociação. O Palmeiras, que havia avançado nas conversas e alinhado um acordo com o Barcelona, aguardava um desfecho definitivo para o início desta semana.

Com o impedimento imposto pela La Liga, o futuro de Vitor Roque segue indefinido, e o Palmeiras precisará reavaliar suas opções no mercado para reforçar seu elenco.

