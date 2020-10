Para alegria dos torcedores são-paulino: Diniz pode ser demitido

Marcos Tenório, com informações do ge

O tecnico Fernando Diniz pode ser demidido após o fim da partida da próxima quarta-feira (7) caso não vença o Atlético-GO. Qualquer resultado diferente de uma vitória, ficará insustentável a permenencia do treinador no comando tricolor.

Como dizia Mano Menezes (hoje tecnico do Bahia), "os deuses do futebol são justos". Há um ano, Vagner Mancini, atualmente está no Atlético Goianiense, que enfrenta o São Paulo na próxima quarta (7), deixou o time paulista quando entendeu que seria o escolhido para subistituir o técnico Cuca.

Mancine já estava com uma mágoa, pois o São Paulo viveu seu melhor momento em 2019 no período em que Mancini assumiu o posto interinamente, enquanto Cuca se recuperava de problemas de saúde.

Depois de classificar o Tricolor para a semifinal do Campeonato Paulista e de empatar o primeiro jogo do mata-mata com o Palmeiras, Cuca entendeu que já tinha condição física suficiente para assumir o São Paulo.

Mancini voltou então para o cargo de coordenador de futebol, até a derrota para o Goiás por 1 a 0, quando Cuca pediu demissão. No dia seguinte à saída, deu o treino da manhã e se preparava para dirigir o São Paulo contra o Flamengo, no Maracanã, quando soube de reunião da diretoria com parte do elenco. Pediam a chegada de Fernando Diniz.

Depois do anúncio oficial da chegada do novo técnico, Mancini deixou claro que não tinha nada contra Diniz, mas, por dignidade, pediu para sair, conforme o ge.

Um ano depois, o encontro entre São Paulo e Atlético Goianiense pode determinar a saída de Diniz. Só há certeza de que isto não acontecerá se o Tricolor ganhar em casa, o que é o resultado mais provável. Em caso contrário, de vitória do Atlético, não estranhe nem sequer se o São Paulo cogitar o retorno de Mancini ao Morumbi.

