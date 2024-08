Paralimpíadas 2024: 8 atletas Sul-mato-grossenses vão em busca do ouro

Os Jogos Paralímpicos de Paris só começam no próximo dia 28, mas os atletas que vão representar Mato Grosso do Sul na competição já começam a embarcar para a capital da França, nesta semana. No total, 8 atletas e uma professora de judô contam com a torcida dos Sul-mato-grossenses na disputa por medalhas nas paralimpíadas.

Entre os astros estão o campo-grandense Yeltsin Jacques, que viaja para Paris na próxima quarta-feira, dia 14.

Yeltsin já acumula pelo menos 5 medalhas em campeonatos mundiais de atletismo para competidores com deficiência visual, incluindo dois ouros em paralimpíadas, uma prata e dois bronzes.

No próximo dia 20 de agosto, também embarcam para Paris as judocas Kelly Victório, Erika Cheres Zoaga e a professora de judô Talitha Silva.

Confira a trajetória dos atletas que vão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024:

Yeltsin Jacques – atletismo

Recordista mundial nas provas de 1.500 e 5.000 metros o atleta é o atual campeão mundial dos 5.000m. Na última edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio-2020, ele levou o ouro nas duas categorias e ainda garantiu o recorde mundial.

Edelson Ávila – atletismo

Edelson de Avila Almeida, nascido em Iguatemi, atuará como atleta-guia de Yeltsin.

Gabriela Mendonça – atletismo

Gabriela Mendonça Ferreira, de 26 anos, também é campo-grandense e competirá e vai estrear em paralimpiadas nas provas de atletismo da classe T12, destinada a atletas com baixa visão. A campo-grandense compete desde 2009 através de um projeto escolar. Entre as suas conquistas estão medalhas de ouro no salto em distância e bronze nos 100 metros dos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019. No Mundial de Dubai 2019, ela ganhou medalha de bronze no salto em distância.

Paulo Andrade – atletismo

Douradense, Paulo Henrique Andrade dos Reis competirá na modalidade de atletismo, classe T-13. Ele conquistou prata no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e ouro no Grand Prix em Marrakech 2023. Paulo foi diagnosticado com retinose congênita aos dois anos, doença que compromete a visão.

Fernando Rufino – canoagem

Atual campeão mundial da canoagem paralímpica, Fernando Rufino de Paulo, o “Cowboy de Aço” é natural de Eldorado. Ele vai representar o estado nas Paralimpíadas, após conquistar a medalha de ouro na categoria VL2M200m no Mundial de Paracanoagem.

Rufino também competiu na Rio-2016, ganhando a medalha de prata nos 200 metros. Já em Tóquio-2020 fez história ao alcançar a medalha dourada ouro na prova de 200 metros, com o tempo de 53,077 segundos.

Débora Benevides – canoagem

Nascida em Campo Grande, Débora Raiza Ribeiro Benevides acumula medalhas em campeonatos mundiais e pan-americanos. A atleta, que tem má-formação nas pernas, iniciou no atletismo aos 15 anos, mas encontrou o verdadeiro talento na canoagem.

Kelly Victório – judôKelly Kethyllin Victório, tem apenas 20 anos, e foi convidada para competir nos Jogos Paralímpicos de Paris, após o Brasil garantir mais duas vagas na competição. Campo-grandense, Kelly compete na categoria até 70 kg da classe J2 (baixa visão). Recentemente, ela conquistou a medalha de ouro no Parapan de Jovens em Bogotá, demonstrando seu talento e determinação.

Kelly, que nasceu com má-formação no nervo óptico, ocupa a décima posição no ranking paralímpico da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA).

Erika Cheres Zoaga – judô

Erika Cheres Zoaga é de Guia Lopes da Laguna e competirá na categoria +70 kg da classe J1 (cegos totais). Atualmente representando a equipe ARDV-MT, Erika acumula prata no Grand Prix de Tiblissi e ouro no Grand Prix de Antalya em 2024. Nascida com glaucoma congênito, Erika descobriu o judô em 2006 e, desde então, vem acumulando vitórias significativas no cenário internacional.

Talitha Silva – judô

Além dos atletas, a professora de judô Anne Talitha Almeida Ferreira Silva foi chamada para ser auxiliar-técnica da delegação brasileira na competição. Com uma carreira dedicada ao treinamento de atletas paralímpicos desde 2006, Anne Talitha traz sua vasta experiência e conhecimento para a equipe brasileira.

Paralímpiadas de Paris 2024:

A delegação brasileira começou a embarcar nesta segunda-feira (12). A cerimônia de abertura da competição acontece no dia 28 de agosto e o encerramento acontece no dia 8 de setembro.

Serão 279 atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Paris. O grupo é formado por 254 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia (sendo 18 do atletismo e 1 do triatlo), três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo.

Os atletas do país estarão em disputas de 20 das 22 modalidades do programa dos Jogos, uma vez que os brasileiros não conseguiram a classificação no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas. Esta é a maior missão brasileira em uma edição do megaevento fora do Brasil.

