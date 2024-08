Atenção: Peneira no Jacques da Luz com presença de olheiros internacionais é golpe

Um site, que se mostra ligado a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), promete reunir olheiros de grandes times nacionais e internacionais em Campo Grande. Mas a FFMS disse ser um golpe.

Conforme anunciado, a peneira não tem data, mas seria no Estádio Jacques da Luz, para atletas entre 14 e 24 anos de idade. "Estarão presentes ex-jogadores com passagens pela Seleção, atletas de grandes clubes do Estado, empresários e olheiros dos maiores times do Brasil e mais 7 países", promete o site.

O portal ainda reforça a promessa da seletiva ser uma grande vitrine para times como Santos, Flamengo, Cruzeiro, além de olheiros de países como Inglaterra e Espanha.

O portal usa o logo da FFMS e descreve o cronograma da peneira, com início das atividades às 7h, pausa para almoço, dois períodos de jogos amistosos para avaliação e horário dos resultados.

Com isso, a FFMS destacou que não promove peneiras "de qualquer natureza" e que todas as informações relacionadas à entidade são publicadas única e exclusivamente pelos canais oficiais: site, Instagram e X.

"A FFMS está tomando todas as medidas legais cabíveis para coibir essa prática e proteger a nossa comunidade", completou.

